542 тысячи кв. м жилья ввели в Нижегородской области за полгода

За январь-июнь 2026 года в Нижегородской области ввели в эксплуатацию 542,1 тыс. кв. метров жилья. С этим результатом регион занял шестую строчку по объемам жилищного строительства среди субъектов Приволжского федерального округа. Об этом сообщили в Нижегородстате.