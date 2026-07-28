542 тысячи кв. м жилья ввели в Нижегородской области за полгода

За январь-июнь 2026 года в Нижегородской области ввели в эксплуатацию 542,1 тыс. кв. метров жилья. С этим результатом регион занял шестую строчку по объемам жилищного строительства среди субъектов Приволжского федерального округа. Об этом сообщили в Нижегородстате.
Всего в регионе возвели 2 103 дома на 5 922 квартиры. Из общего объема введенной площади 307,3 тыс. кв. метров приходится на города и поселки городского типа, а еще 234,8 тыс. кв. метров построено в сельской местности.
Основную долю в жилищном строительстве составил индивидуальный сектор — 60,7% от всего объема. Нижегородцы построили за счет собственных и привлеченных средств 329,2 тыс. кв. метров жилья, из которых 200,7 тыс. кв. метров расположено в сельских территориях.
Ранее сообщалось, что стоимость ЖКУ для нижегородцев вырастет на 13,6%.