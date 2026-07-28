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Digi24: Румыния за три дня потратила 1,5 млн евро на уничтожение трех дронов в своем воздушном пространстве

Румыния за три дня потратила около 1,5 млн евро на уничтожение трех беспилотников, которые вторглись в ее воздушное пространство, сообщает румынский портал Digi24.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что большая часть затрат приходится на ракеты, запускаемые истребителями F-16. Они используют ракеты AIM-9X, каждая из которых стоит около 352 тыс. евро. Для уничтожения трех дронов были запущены три ракеты, общая стоимость которых превысила 1 млн евро.

К этой сумме добавились затраты, связанные с подготовкой самолетов к полетам и техобслуживанием. В итоге сумма трех пусков AIM-9X оценивается примерно в 1,5 млн евро.

Digi24 подчеркивает, что румынская армия не может поддерживать такие расходы в долгосрочной перспективе.

Сейчас Министерство обороны Румынии ищет более дешевые решения. В 2027 году на вооружение поступят первые две системы для борьбы с дронами: одна — производства Израиля, другая — результат сотрудничества Румынии и Украины.

Беспилотники также можно уничтожать с помощью вертолетов, считает Digi24. Этот метод дешевле, чем задействование истребителей, поскольку можно использовать пулеметы на борту. Но до сих пор Румыния не практиковала его.

По данным издания, с начала конфликта на Украине в 2022 году у границ с Румынией было зарегистрировано более 100 атак БПЛА. В некоторых случаях беспилотники проникали в румынское воздушное пространство, и каждый раз для их уничтожения в воздух поднимались истребители.

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