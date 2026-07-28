Digi24: Румыния за три дня потратила 1,5 млн евро на уничтожение трех дронов в своем воздушном пространстве

По данным издания, с начала конфликта на Украине в 2022 году у границ с Румынией было зарегистрировано более 100 атак БПЛА. В некоторых случаях беспилотники проникали в румынское воздушное пространство, и каждый раз для их уничтожения в воздух поднимались истребители.