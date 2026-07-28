Digi24: Румыния за три дня потратила 1,5 млн евро на уничтожение трех дронов в своем воздушном пространстве

В статье говорится, что большая часть затрат приходится на ракеты, запускаемые истребителями F-16. Они используют ракеты AIM-9X, каждая из которых стоит около 352 тыс. евро. Для уничтожения трех дронов были запущены три ракеты, общая стоимость которых превысила 1 млн евро.
К этой сумме добавились затраты, связанные с подготовкой самолетов к полетам и техобслуживанием. В итоге сумма трех пусков AIM-9X оценивается примерно в 1,5 млн евро.
Сейчас Министерство обороны Румынии ищет более дешевые решения. В 2027 году на вооружение поступят первые две системы для борьбы с дронами: одна — производства Израиля, другая — результат сотрудничества Румынии и Украины.
Беспилотники также можно уничтожать с помощью вертолетов, считает Digi24. Этот метод дешевле, чем задействование истребителей, поскольку можно использовать пулеметы на борту. Но до сих пор Румыния не практиковала его.