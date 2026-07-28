В больницах остаются 12 раненых при атаке на тамбовский склад Wildberries

В результате атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске погибли семь человек, еще 25 получили ранения. Троим пострадавшим не потребовалась госпитализация, а остальных поместили в медучреждения. В настоящее время десять пациентов уже выписаны, а остальные 12 проходят лечение в московских и тамбовских стационарах. Об этом 28 июля рассказали в министерстве здравоохранения Тамбовской области.