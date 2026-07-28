В Волгограде обновляют фонтан «Детский хоровод»

Обновление общественного пространства проводится при поддержке крупных компаний — нефтяной, металлургической и строительной. Реконструкция площади стала продолжением комплексного благоустройства центральной части города. Прилегающая территория будет использоваться только для высадки и посадки пассажиров. Но в шаговой доступности создали парковочную площадку, которая с 21 июля работает в тестовом режиме — без штрафов за неоплату стоянки. Предполагается, что в скором будущем за парковку все же начнут брать деньги. На стоянке помещается 214 автомобилей, в том числе предусмотрено 23 места для транспортных средств инвалидов.