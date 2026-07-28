В Волгограде обновляют фонтан «Детский хоровод»

На Привокзальной площади в центре Волгограда идет реконструкция, главной составляющей которой станет замена фонтана «Детский хоровод».
Напомним, что изначально это был фонтан по типовому проекту советского скульптора Ольги Кудрявцевой. В 1935 году в Харькове она сделала скульптурную группу детей, водящих хоровод вокруг крокодила. Копии этого фонтана затем поставили в Днепропетровске, Артемовске, Горловке, Воронеже, Макеевке и Сталинграде. Но именно сталинградская реплика стала всемирно известной благодаря фотографиям Эммануила Евзерихина, запечатлевшего разрушения в городе во время Сталинградской битвы.
Фонтан известен под несколькими названиями: «Детский хоровод», «Бармалей», «Крокодил», «Дети», «Дети и крокодил», «Танцующие дети». Ни одна из копий до наших времен не сохранилась. Сталинградский фонтан демонтировали в 1951 году.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе администрации города, ориентировочный срок открытия объекта — до конца лета.
— Работы на объекте проводятся двумя подрядными организациями строго по установленному графику, — сказал глава Центрального района Волгограда Роман Иванов.
Железобетонную чашу фонтана диаметром 15 метров облицевали 80 тоннами гранита из Карелии. На дно сооружения уложили плиты толщиной шесть сантиметров, на внутренних стенках — один дециметр. Площадь замостили тротуарной плиткой. Также территорию подготовили к высадке 300 деревьев и свыше тысячи кустарников. Это будут остролистные клены, черемуха Шуберта, яблони, сосны и ели, а также кусты сирени, гортензии и форзиции. Поливочный водопровод не даст им засохнуть.
«Бармалея» украсит архитектурная подсветка. Она будет функционировать в двух режимах — летнем и зимнем. Пока льется вода, осветитель-ные элементы создадут световой рисунок на струях. А перед наступлением холодов в чаше появится световая инсталляция.
Статуи воссоздал народный художник РФ Андрей Ковальчук. Если предыдущая скульптурная группа изображала подростков, то Ковальчук вернулся к исходному варианту с маленькими детьми. При помощи спецтехники мастера уже установили композицию на центральный постамент. На бортах «посадили» восемь бронзовых лягушек. В пасти земноводных спрятаны форсунки для формирования водяных струй.
Обновление общественного пространства проводится при поддержке крупных компаний — нефтяной, металлургической и строительной. Реконструкция площади стала продолжением комплексного благоустройства центральной части города. Прилегающая территория будет использоваться только для высадки и посадки пассажиров. Но в шаговой доступности создали парковочную площадку, которая с 21 июля работает в тестовом режиме — без штрафов за неоплату стоянки. Предполагается, что в скором будущем за парковку все же начнут брать деньги. На стоянке помещается 214 автомобилей, в том числе предусмотрено 23 места для транспортных средств инвалидов.