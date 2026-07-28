От собак до ёжиков: какие животные кусали и царапали калининградцев в этом году

При этом из-за подозрений на бешенство с начала года в областную станцию по борьбе с болезнями животных поступило 213 обращений. Чаще всего потенциально опасные контакты были с кошками и собаками. Чтобы снизить риск распространения заболевания, в регионе проводят вакцинацию питомцев. С начала года против бешенства привили 7 903 собак и 3 404 кошек.