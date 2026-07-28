От собак до ёжиков: какие животные кусали и царапали калининградцев в этом году

Почти полторы тысячи жителей Калининградской области в этом году обратились к врачам за профилактикой бешенства — их покусали, оцарапали или испачкали слюной животные. Чаще всего пострадавшие жаловались на нападения собак, но встречаются и более экзотические варианты. Об этом «Клопс» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора во вторник, 28 июля.
С начала года общение с живой природой закончилось для жителей области походом к врачу 1 364 раза. В том числе собаки, как отмечено в ответе на запрос редакции, стали причиной 875 обращений. Кроме того, 8 человек пострадали после контактов с дикими лисами, летучими и полевыми мышами.
Антирабическое лечение за этот период назначили 1 196 пострадавшим, из них 56 укушенных госпитализировали. При этом 108 человек самостоятельно прервали начатый курс лечения, а ещё 20 — отказались от него.
К счастью, случаев заболевания людей бешенством в Калининградской области в 2026 году не зарегистрировано. У животных его также не выявляют уже больше десяти лет: последний случай бешенства в регионе фиксировали в 2013 году.
В Службе ветеринарии Калининградской области «Клопс» также подтвердили, что случаев бешенства среди животных в регионе в этом году пока не наблюдали. Специалисты исследовали на наличие вируса кровь одиннадцати животных: это были четыре лисы, две енотовидные собаки, три обычных пса и две кошки. Все результаты оказались отрицательными.
При этом из-за подозрений на бешенство с начала года в областную станцию по борьбе с болезнями животных поступило 213 обращений. Чаще всего потенциально опасные контакты были с кошками и собаками. Чтобы снизить риск распространения заболевания, в регионе проводят вакцинацию питомцев. С начала года против бешенства привили 7 903 собак и 3 404 кошек.
«С точки зрения распространения бешенства в регионе и вероятности заражения человека от животных наибольшую опасность представляют дикие животные, в частности лисы, ёжики, енотовидные собаки, а также домашние животные (кошки и собаки), не привитые против бешенства», — предостерегли в ведомстве.
В Роспотребнадзоре напомнили: после укуса или другого опасного контакта с животным место повреждения нужно промыть водой с мылом в течение 15 минут, обработать рану и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Антирабическая вакцина — это прививка против бешенства. Её назначают после опасного контакта с животным — если оно укусило человека, оцарапало его или на повреждённую кожу попала слюна. Вакцина помогает предотвратить развитие заболевания, если вирус мог попасть в организм.
Эксперт рассказал, как защититься от смертельного вируса после укуса собаки.