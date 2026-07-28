В Красноярске оценили ремонт школы № 70 на Аэровокзальной

Благоустройство территории планируют начать следующим этапом и завершить до конца сентября. По договору все работы должны закончиться в ноябре 2027 года, однако инвестор рассчитывает завершить ремонт досрочно — в мае, чтобы дети смогли вернуться в школу к сентябрю 2027 года.