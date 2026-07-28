В Красноярске оценили ремонт школы № 70 на Аэровокзальной

В Красноярске капитальный ремонт школы № 70 на улице Аэровокзальной, 4 г выполнен на 65%. Об этом сообщили в администрации города.
Ход работ проверили представители департамента градостроительства, Законодательного Собрания, инвестор и директор школы. Ремонт школы стал социальным обязательством застройщика по договору о комплексном развитии территории на улице Партизана Железняка. Здание школы построили в 1956 году, а в 2020 году его закрыли из-за аварийного состояния.
«Такое взаимодействие города и застройщика — пример развития социальной инфраструктуры в уже давно сложившемся районе», — отметил заместитель руководителя департамента градостроительства Сергей Шадрин.
Сейчас рабочие уже укрепили здание, обновили кровлю, усилили перекрытия, фундамент и несущие конструкции, выполнили стяжку полов, установили окна и радиаторы. Также идет отделка помещений, монтаж витражей в спортзале и облицовка фасада.
Благоустройство территории планируют начать следующим этапом и завершить до конца сентября. По договору все работы должны закончиться в ноябре 2027 года, однако инвестор рассчитывает завершить ремонт досрочно — в мае, чтобы дети смогли вернуться в школу к сентябрю 2027 года.
Кроме ремонта школы, застройщик должен предусмотреть в новом жилом комплексе детский сад на 80 мест и помещение для библиотеки, которое бесплатно передадут городу.