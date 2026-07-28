Волгоградец отсудил у маркетплейса деньги за фейковый магазин

Волгоградец через суд добился взыскания убытков с маркетплейса из-за фейкового магазина. Житель Волгограда заказал товары на сумму 120 890 рублей, но заказ отменили. Позже ему пришлось покупать аналогичный товар уже за 251 801 рубль, так как реквизиты настоящего продавца использовали незаконно.
Как сообщили в Дзержинском районном суде Волгограда, покупатель потребовал возместить разницу в цене. Первая инстанция полностью встала на сторону истца, взыскав убытки, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Однако апелляция исключила неустойку и снизила размер штрафа, уменьшив итоговую сумму выплат почти втрое.
Обе стороны не согласились с таким решением и подали кассационные жалобы. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел дело и оставил решение апелляции в силе. Судьи указали, что маркетплейс действительно несет ответственность за предоставление недостоверных данных о продавце.
При этом высшая инстанция подчеркнула, что площадка не отвечает по самому договору купли-продажи. Поэтому отмена взыскания неустойки признана правомерной.
Юристы советуют покупателям в Волгоградской области внимательнее проверять реквизиты продавцов на торговых площадках, чтобы избежать подобных финансовых потерь.
Ранее сообщалось о выявлении случаев торговли втепрепаратами без лицензии в Волгограде.