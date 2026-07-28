Волгоградец отсудил у маркетплейса деньги за фейковый магазин

Волгоградец через суд добился взыскания убытков с маркетплейса из-за фейкового магазина. Житель Волгограда заказал товары на сумму 120 890 рублей, но заказ отменили. Позже ему пришлось покупать аналогичный товар уже за 251 801 рубль, так как реквизиты настоящего продавца использовали незаконно.