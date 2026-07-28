В Ростове конкурсный управляющий требует арестовать имущество на 3,4 млрд

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), конкурсный управляющий обратился в суд с требованием наложить арест на имущество организации в пределах суммы требований кредиторов — 3,4 млрд рублей. Также подано заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. При этом управляющий просит приостановить рассмотрение размера субсидиарной ответственности до завершения расчётов с кредиторами.