В МВД предупредили россиян о схеме мошенников с полиграфом

На второй фазе жертве звонят снова. В этот раз мошенник выдает себя за специалиста службы безопасности. Он сообщает человеку о несанкционированном взломе его личного кабинета на «Госуслугах» из-за того, что он сообщил свои паспортные данные. Потерпевшему также говорят, что от его имени в банке открыт счет, с которого якобы был осуществлен перевод лицу, проходящему по уголовному делу об экстремизме.