В МВД предупредили россиян о схеме мошенников с полиграфом

Мошенники начали использовать уловку с направлением на полиграф в схемах обмана россиян. Для этого жертву просят приехать в другой город, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
На первом этапе обмана злоумышленники звонят жертве и представляются соцработником. Под предлогом проверки личности при назначении денежных выплат преступники просят указать паспортные данные и другие реквизиты. На этом разговор заканчивается.
На второй фазе жертве звонят снова. В этот раз мошенник выдает себя за специалиста службы безопасности. Он сообщает человеку о несанкционированном взломе его личного кабинета на «Госуслугах» из-за того, что он сообщил свои паспортные данные. Потерпевшему также говорят, что от его имени в банке открыт счет, с которого якобы был осуществлен перевод лицу, проходящему по уголовному делу об экстремизме.
Жертва начинает следовать инструкциям преступников, опасаясь стать фигурантом уголовного дела. Злоумышленники советуют человеку снять со счета сбережения и отправиться в другой город для прохождения полиграфической экспертизы, которая проверит его показания. Аферисты самостоятельно покупают жертве билет и бронируют гостиницу, чтобы вызвать доверие.
В итоге пострадавшего убеждают отдать деньги для проверки в банке, а затем ждать в гостинице. В течение нескольких дней мошенники общаются с жертвой, перенося процедуру проверки под разными предлогами. В конце преступники отправляют человеку сообщение, в котором признаются в обмане и добавляют, что деньги возврату не подлежат.
Схема с домовыми чатами.
Ранее депутат Госдумы Илья Вольфсон сообщил, что мошенники притворяются представителями управляющей компании и предлагают гражданам вступить в домовой чат. Под этим предлогом злоумышленники получают доступ к профилям жертв на «Госуслугах». У жертв выманивают код из СМС или предлагают перейти по мошенническим ссылкам.
В подобном случае для жертв главное — не впадать в оцепенение. В первую очередь нужно закрыть профиль через приложение банка или МФЦ. Следующий шаг — отвязать в профиле все чужие адреса электронной почты и номер телефона, а также отозвать все появившиеся согласия и разрешения.
После этого следует воспользоваться услугой «Внесение в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия» на портале «Госуслуг». В таком случае Росреестр будет отклонять любые документы по доверенности или с ЭЦП. Затем необходимо подать заявление в полицию.
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