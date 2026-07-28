Третий этап проекта «Атлеты земли Нижегородской» прошел в Александровском саду

25 июля в Александровском саду прошёл третий этап проекта «Атлеты земли Нижегородской» — «Игры ГТО», который одновременно стал чемпионатом и первенством Нижегородской области по многоборью ГТО. Как сообщили в министерстве спорта Нижегородской области, участники соревновались в дисциплинах «Гонка ГТО классика» и «Гонка ГТО», где оценивались скорость, выносливость и физическая подготовка.