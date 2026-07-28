Третий этап проекта «Атлеты земли Нижегородской» прошел в Александровском саду

25 июля в Александровском саду прошёл третий этап проекта «Атлеты земли Нижегородской» — «Игры ГТО», который одновременно стал чемпионатом и первенством Нижегородской области по многоборью ГТО. Как сообщили в министерстве спорта Нижегородской области, участники соревновались в дисциплинах «Гонка ГТО классика» и «Гонка ГТО», где оценивались скорость, выносливость и физическая подготовка.
В юниорской категории победителем стал Лев Чипизубов; среди юниорок лучшей признана Варвара Карпова. В зачёте взрослых первое место у мужчин занял Павел Сульдин, у женщин — Анастасия Михалева.
Организаторы поздравляют победителей и благодарят всех спортсменов за силу, упорство и стремление к новым достижениям. Следующий этап проекта намечен на 13 сентября — участники продолжат борьбу за фрагменты медали «Атлеты земли Нижегородской».
Ранее сообщалось, что третий этап проекта «Атлеты земли Нижегородской» пройдет 25 июля в Александровском саду.