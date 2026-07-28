Новосибирск вошёл в топ-5 популярных у абитуриентов городов России

Новосибирск занял пятое место среди российских городов по популярности у абитуриентов. Заявления в местные вузы подали 64 тысячи человек, сообщили в Минобрнауки России.
Выше в рейтинге оказались Москва, где поступать планируют 511 тысяч человек, Санкт-Петербург — 212 тысяч, Казань — 90 тысяч и Екатеринбург — 82 тысячи. Следом за Новосибирском расположились Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и Томск.
Приём заявлений на бюджетные места бакалавриата, специалитета и программ базового высшего образования уже завершён. По всей России почти 1,3 миллиона абитуриентов направили через «Госуслуги» около 4,3 миллиона заявлений. Порталом воспользовались примерно 94% поступающих.
«Из них 58 тысяч заявлений подали с помощью портала иностранные граждане, в том числе 19 тысяч через приложение ruID, благодаря которому поступить в вуз можно ещё до визита в Россию», — рассказали в ведомстве.
Большинство абитуриентов выбрали очное обучение — на него пришлось 58% заявлений. Очно-заочную форму указали 16%, заочную — 27%. Наибольшим спросом пользуются инженерные и педагогические специальности, информатика, вычислительная техника, информационные системы и технологии.
Льготникам, победителям олимпиад и поступающим по целевой квоте необходимо подать согласие на зачисление до 12:00 по московскому времени 1 августа. Для участников основного конкурса срок истекает в полдень 5 августа.
Приказы о зачислении по квотам и результатам олимпиад появятся 3 августа, по основному конкурсу — 7 августа. Между окончанием приёма согласий и публикацией приказов будут действовать «дни тишины». В это время абитуриенты не смогут подать или отозвать согласие на зачисление, а также забрать заявление о поступлении.
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