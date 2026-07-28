Новосибирск вошёл в топ-5 популярных у абитуриентов городов России

Приказы о зачислении по квотам и результатам олимпиад появятся 3 августа, по основному конкурсу — 7 августа. Между окончанием приёма согласий и публикацией приказов будут действовать «дни тишины». В это время абитуриенты не смогут подать или отозвать согласие на зачисление, а также забрать заявление о поступлении.