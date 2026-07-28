Более 4 тыс. волгоградцев за неделю прокатились на новом колесе обозрения

Южный парк Волгограда работает уже неделю, и в дирекции отметили ажиотаж на аттракционе «Красное солнце». Новое 50-метровое колесо обозрения пользуется популярностью у жителей и гостей района — впервые они смогли увидеть Красноармейский с высоты птичьего полета. За неделю на нем прокатились уже более 4 тысяч человек.