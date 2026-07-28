Трое человек заблудились в лесу под Минусинском

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в лесном массиве в районе станции Каныгино Минусинского округа заблудились трое человек. Осознав, что самостоятельно выбраться из лесной чащи не получится, они позвонили по номеру 112.
Оператор службы экстренной помощи соединил потерявшихся со спасателями. Во время телефонного разговора специалисты уточнили у людей ориентиры и особенности местности, чтобы определить их местонахождение.
Уже через несколько минут спасатели, хорошо знакомые с этим районом, смогли установить, где находятся заблудившиеся, и дали им четкие указания, в каком направлении следует двигаться.
Следуя рекомендациям спасателей, трое граждан быстро сориентировались и вскоре самостоятельно вышли к людям. После того как они оказались в безопасности, спасенные поблагодарили сотрудников поисково-спасательного отделения за оперативную и эффективную помощь.