Дума Нижнего Новгорода одобрила увековечение памяти выдающихся личностей

Евгений Чинцов особо отметил значимость этих решений и раскрыл исторический контекст подвига обоих героев. По его словам, в годы Великой Отечественной войны Иван Макаров играл важную роль в организации отправки на фронт продукции горьковских оборонных предприятий — его вклад был существенен как для достижения победы, так и для последующего восстановления страны.