Дума Нижнего Новгорода одобрила увековечение памяти выдающихся личностей

22 июля 2026 года в Нижнем Новгороде прошло заседание городской Думы, которое вёл председатель Евгений Чинцов. В повестку дня вошло 18 вопросов, и по всем из них депутаты выработали согласованную позицию.
Одним из ключевых решений стало единогласное одобрение инициатив Комитета по увековечению выдающихся личностей и исторических событий. Депутаты поддержали два мемориальных проекта. Первый — установка бюста Ивану Макарову, Герою Социалистического Труда и начальнику станции «Горький товарный», в микрорайоне Сортировочный. Второй — размещение мемориальной доски в честь Дмитрия Хрулёва, выпускника школы № 138 Ленинского района, который погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО.
Евгений Чинцов особо отметил значимость этих решений и раскрыл исторический контекст подвига обоих героев. По его словам, в годы Великой Отечественной войны Иван Макаров играл важную роль в организации отправки на фронт продукции горьковских оборонных предприятий — его вклад был существенен как для достижения победы, так и для последующего восстановления страны.
Касательно Дмитрия Хрулёва спикер подчеркнул, что это герой нашего времени, и его самоотверженность не должна быть забыта. «Оба героя достойны того, чтобы остаться в памяти нижегородцев, а их пример служил нравственным ориентиром для всех нас», — заявил Евгений Чинцов.
Таким образом, город делает ещё один шаг к сохранению исторической преемственности: память о заслугах людей разных эпох — от времён Великой Отечественной войны до современных событий — получает официальное признание и становится частью городского пространства.