Несколько остановок общественного транспорта переименовали в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято в соответствии с постановлением администрации города, сообщили в ЦРТС.
Новые названия получили следующие остановочные пункты:
«Водная академия» (улица Минина) переименован в «Университет водного транспорта»;
«Фабрика имени Островского» (Артельная улица) — в ЖК «Квартет»;
«Улица Студенческая» (Студенческая улица) — в «Университет правосудия имени В. М. Лебедева»;
«По требованию» (Безводная улица) — в «Улица Безводная. Станция “Стригино”;
«Улица Сергея Есенина» (улица Акимова) — в «1 микрорайон Мещерское озеро»;
«Продовольственный магазин» (улица Лескова) — в «Улица Старых Производственников»;
трамвайные остановочные пункты «По требованию» (улица Пушкина) — в «Улица Пушкина».
Соответствующие изменения будут также внесены в реестр муниципальных маршрутов Нижнего Новгорода. Идет замена наименований остановок на павильонах и в автоинформаторах салонов общественного транспорта.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что вафельную разметку нанесли на семи сложных перекрестках в Нижнем Новгороде.