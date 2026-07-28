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Несколько остановок общественного транспорта переименовали в Нижнем Новгороде

Такое решение было принято в соответствии с постановлением администрации города.

Источник: Нижегородская правда

Несколько остановок общественного транспорта переименовали в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято в соответствии с постановлением администрации города, сообщили в ЦРТС.

Новые названия получили следующие остановочные пункты:

«Водная академия» (улица Минина) переименован в «Университет водного транспорта»;

«Фабрика имени Островского» (Артельная улица) — в ЖК «Квартет»;

«Улица Студенческая» (Студенческая улица) — в «Университет правосудия имени В. М. Лебедева»;

«По требованию» (Безводная улица) — в «Улица Безводная. Станция “Стригино”;

«Улица Сергея Есенина» (улица Акимова) — в «1 микрорайон Мещерское озеро»;

«Продовольственный магазин» (улица Лескова) — в «Улица Старых Производственников»;

трамвайные остановочные пункты «По требованию» (улица Пушкина) — в «Улица Пушкина».

Соответствующие изменения будут также внесены в реестр муниципальных маршрутов Нижнего Новгорода. Идет замена наименований остановок на павильонах и в автоинформаторах салонов общественного транспорта.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что вафельную разметку нанесли на семи сложных перекрестках в Нижнем Новгороде.