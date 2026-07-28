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С 29 июля вводятся ограничения по части ул. Парашютной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 08:00 29 июля до 23:00 26 августа по части ул. Парашютной будет ограниченно движение транспорта.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 08:00 29 июля до 23:00 26 августа по части ул. Парашютной будет ограниченно движение транспорта.

С завтрашнего дня будут перекрыты полосы движения транспорта от дома № 6 по ул. Парашютной до дома № 62 по ул. 60 лет Октября.

Также будет сужена проезжая часть до одной полосы движения на участке от дома № 56 до дома № 62 по ул. 60 лет Октября.

​На участке от ул. 60 лет Октября до ул. Парашютной, 2/60 лет Октября, 58 будут установлены дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено».

​Кроме того, будет запрещена остановка и стоянка транспорта по пер. Афонтовскому вдоль дома № 6 по ул. Парашютной, сообщает мэрия.