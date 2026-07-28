Женщина с фиктивной пропиской в Хатанге получила 9 млн пособий обманом

По данным ведомства, в 2023 году женщина подала заявление в Социальный фонд, указав местом жительства Хатангу. Однако фактически она там не проживала. Закон требует реального нахождения по заявленному адресу для получения выплат. С 2023 по 2025 год она незаконно получила более 9 миллионов рублей.