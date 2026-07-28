Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина с фиктивной пропиской в Хатанге получила 9 млн пособий обманом

При этом она ни разу не была в Заполярье.

Жительница юга России оформила фиктивную прописку в Хатанге — одном из самых отдалённых северных районов Красноярского края. За счёт повышенных северных надбавок она получила детские пособия на 9 миллионов рублей, ни разу не побывав в Заполярье. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, в 2023 году женщина подала заявление в Социальный фонд, указав местом жительства Хатангу. Однако фактически она там не проживала. Закон требует реального нахождения по заявленному адресу для получения выплат. С 2023 по 2025 год она незаконно получила более 9 миллионов рублей.

Прокуратура Таймырского района направила дело в суд. Женщине грозит наказание по статье о мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае чиновники раздавали землю без торгов.