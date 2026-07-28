С Дона в Китай отправили 28 тонн пухоперьевой смеси

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в период с 13 по 17 июля 2026 года провело проверку двух партий пухоперьевой смеси в местах таможенного оформления Ростовской области. Общий вес продукции составил 28 тонн.