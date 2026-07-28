«Развитие» возобновило строительство «Эклипса» на набережной Воронежа

Группа компаний «Развитие» Сергея Гончарова получила новое разрешение на строительство (РНС) жилкомплекса «Эклипс» на набережной Массалитинова в Воронеже, сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе.
Документ подтверждает соответствие проекта действующим градостроительным и техническим требованиям, уточинили в ГК «Развитие». В мае им было отказано в РНС: суд признал незаконными как выданное мэрией разрешение на строительство, так и положительное заключение негосударственной экспертизы. Однако на тот момент компания уже устраняла нарушения и занималась новым разрешением, пояснили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ГК.
«Вопросы, волнующие горожан, мы прорабатывали еще на стадии проектирования. Возникновение нештатных ситуаций исключено», — уверен застройщик.
Это второй объект девелопера, возведение которого возобновлено за последнюю неделю. Арбитражный суд Воронежской области частично удовлетворил иск прокуратуры к владельцу группы компаний «Развитие» Сергею Гончарову, признав недействительной сделку по покупке части земельного участка площадью 5,3 тыс. кв. м на улице Березовая Роща. Компания выплатила деньги и продолжила строить ЖК «Метрополь». Там подчеркнули, что рассмотрение дел в суде — «стандартная практика для крупных девелоперов».
Строительство жилого комплекса «Эклипс» за 2,2 млрд руб. на набережной Массалитинова стало предметом судебных споров с жителями соседних домов. Заведено несколько дел, которые рассматриваются в различных инстанциях.
Подробнее о спорах и проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».