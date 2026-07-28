«Развитие» возобновило строительство «Эклипса» на набережной Воронежа

Документ подтверждает соответствие проекта действующим градостроительным и техническим требованиям, уточинили в ГК «Развитие». В мае им было отказано в РНС: суд признал незаконными как выданное мэрией разрешение на строительство, так и положительное заключение негосударственной экспертизы. Однако на тот момент компания уже устраняла нарушения и занималась новым разрешением, пояснили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ГК.