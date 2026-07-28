Повышенные риски пожаров ожидаются в четырех регионах Черноземья в августе

По данным структуры «Рослесхоза», повышенные риски возгораний ожидаются в 44 регионах страны. При этом особый противопожарный режим установлен в 51 субъекте, в том числе в Белгородской и Тамбовской областях, в 16 муниципалитетах Воронежской области и в 10-ти Липецкой. Среди регионов Черноземья с начала года лесные пожары произошли только в Воронежской области. Речь идет о трех возгораниях на общей площади 2,23 га.