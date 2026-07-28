Контролера, высадившего из автобуса двух школьников, оштрафовали на 20 тыс. рублей

Установлено, что двое несовершеннолетних школьников не смогли оплатить проезд в автобусе из-за перебоев в работе валидаторов. Контролер заставил подростков выйти из автобуса, нарушив тем самым нормы законодательства. По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет).