Новый причал для 14 экскурсионных судов появится в Воронеже

Ещё один причал появится на Петровской набережной в Воронеже. Его разместят на второй очереди, ближе к Вогрессовскому мосту. Об этом сообщили в мэрии в понедельник, 27 июля.
Пирс будет предназначен для 14 экскурсионных судов, курсирующих по водохранилищу.
На текущий момент в столице Черноземья функционируют три пристани: причал «Чернавский», пристань у корабля-музея «Гото Предестинация» для прогулок на маломерных судах, а также пирс у смотровой площадки «Причальный», где расположен теплоход «Москва-180».
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