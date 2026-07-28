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Новый причал для 14 экскурсионных судов появится в Воронеже

Его разместят на второй очереди Петровской набережной.

Источник: АиФ Воронеж

Ещё один причал появится на Петровской набережной в Воронеже. Его разместят на второй очереди, ближе к Вогрессовскому мосту. Об этом сообщили в мэрии в понедельник, 27 июля.

Пирс будет предназначен для 14 экскурсионных судов, курсирующих по водохранилищу.

На текущий момент в столице Черноземья функционируют три пристани: причал «Чернавский», пристань у корабля-музея «Гото Предестинация» для прогулок на маломерных судах, а также пирс у смотровой площадки «Причальный», где расположен теплоход «Москва-180».

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