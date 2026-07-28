Больше 2 млрд рублей выделили ТОСам на ремонт дворов в Хабаровском крае

С 2016 года в Хабаровском крае проходит ежегодный конкурс, в ходе которого распределяются бюджетные средства между ТОСами. За это время состоялись 14 таких конкурсов, по итогам которых победители получили суммарно свыше 2 млрд рублей, выделенных из краевого бюджета. Это позволило активистам ТОС реализовать 3 442 проекта — от ремонта дорог до обустройства спортивных и детских площадок. Одним из многочисленных примеров эффективности такого подхода является ТОС «Протока», зарегистрированный в селе Бычиха Хабаровского района. ТОС получил грант в размере 250 тысяч рублей, который позволил местным жителям установить детский городок «Счастливый кроха» и облагородить эту территорию. Теперь новая площадка стала местом встречи всех жителей этого двора.