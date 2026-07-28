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В Воронежской области официально снята опасность атаки БПЛА

Губернатор Александр Гусев подтвердил завершение режима в 12:15 28 июля.

Источник: Комсомольская правда

Днем 28 июля в 12 часов 15 минут на территории Воронежской области был официально отменен режим опасности атаки беспилотных воздушных судов. Об этом в своем канале в МАХ оперативно сообщил губернатор региона Александр Гусев.

— Отбой опасности атаки БПЛА в регионе, — написал глава области.

Напомним, что минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны вели интенсивную работу по отражению массированного налета дронов. Беспилотники пытались атаковать объекты в одном городском округе и сразу в шести муниципальных районах региона. В ходе отражения угрозы военными было сбито и нейтрализовано 33 беспилотных летательных аппарата.

К сожалению, не обошлось без последствий на земле. При падении обломков одного из сбитых дронов зафиксирован материальный ущерб: в частном секторе повреждено остекление жилого дома, а также пострадали три хозяйственные постройки. К счастью, по предварительным данным оперативных служб, среди мирного населения жертв и пострадавших нет.

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