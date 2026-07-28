100 тысячам ростовчан вернули электричество после урагана

В Ростове‑на‑Дону восстановили стабильное электроснабжение для более чем 110 тысяч жителей. По данным АО «Донэнерго» на вечер 27 июля, вновь подключили 130 социально значимых объектов.
Энергокомпания отчиталась о полном ремонте и включении 39 линий электропередачи, а также о возобновлении подачи электричества на 330 трансформаторных подстанциях.
Накануне вечером специалисты вели работы по восстановлению оборудования напряжением 0,4 кВ. В ликвидации последствий шторма участвовали 31 ремонтная бригада РГЭС — в общей сложности 156 специалистов, задействовано 32 единицы автомобильной и специализированной техники.