В Самарской области прошел XXVI фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого

Ровно в 13:00 был дан старт гонки на короткую дистанцию — четыре морские мили. Накал борьбы чувствовался сразу. Ветер был порывистым, но яхтсмены ловили каждое дуновение. Как признался на финише капитан яхты «Мечта» Сергей Степанов (тогда он еще не знал, что его экипаж стал абсолютным победителем), короткие регаты не прощают ошибок. «Эта гонка не про спортивные результаты, минуты, секунды и приходы, даже не про везение. Она такая скоротечная, а потому решения надо принимать молниеносно и реагировать на любые изменения — ветровые, течение, смотреть за ветром. У нашего экипажа три победы в общем зачете, а в своей группе мы практически каждый год выигрываем. Как судно назовете — так оно и поплывет. “Мечта” — это из детства. Я на яхте с 13 лет, мне сейчас 53, то есть почти 40 лет с парусом. Две дочери сегодня тоже были со мной — это наш семейный экипаж», — поделился бывалый яхтсмен.