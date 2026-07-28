25 июля в Самарской области прошел XXVI фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого. Соревнования объединили яхтсменов из Самары и Тольятти в акваториях Волги и Жигулевского моря. Гонки прошли на двух дистанциях: короткой — четыре морские мили в Самаре, и длинной — 15 морских миль в Тольятти. Участники боролись не только за кубки и призы, но еще с жарой и переменным ветром.
Субботний зной выдался нешуточным — за бортом 37 градусов, на солнце — еще свои жаркие бонусы. Но это не остановило ни яхтсменов, ни зрителей, собравшихся на острове Голодный напротив Октябрьской набережной. Сюда, в акваторию Саратовского водохранилища, на остров с аппетитным названием Голодный съехались 20 экипажей из Самары.
Пока на воде шла подготовка к старту, на берегу кипела своя жизнь. У самой кромки берега группа девушек-йогинь, приехавших на островной пляж изучать бачату, сначала пыталась делать растяжки. Но уже через полчаса их внимание перетянуло происходящее на воде — ведь мимо них, разрезая волжскую гладь, проходили яхты, готовящиеся к гонке. Атмосферу создавала музыка: песни Высоцкого звучали не только из мощных колонок, но и в живом исполнении. Перед яхтсменами и гостями выступил самарский поэт, композитор Максим Хвостов. Он исполнил гимн регате (автор — Вячеслав Маркевич). Песни Владимира Высоцкого также в этот день исполняли Ирина Высоцкая, руководитель клуба авторской песни «Жигули», и Лев Родионов, воспитанник центра внешкольного образования «Творчество» г. Самара.
Участники боролись не только за кубки и призы, но еще с жарой и переменным ветром. Фото: Ирина Чечурина/РГ.
Ровно в 13:00 был дан старт гонки на короткую дистанцию — четыре морские мили. Накал борьбы чувствовался сразу. Ветер был порывистым, но яхтсмены ловили каждое дуновение. Как признался на финише капитан яхты «Мечта» Сергей Степанов (тогда он еще не знал, что его экипаж стал абсолютным победителем), короткие регаты не прощают ошибок. «Эта гонка не про спортивные результаты, минуты, секунды и приходы, даже не про везение. Она такая скоротечная, а потому решения надо принимать молниеносно и реагировать на любые изменения — ветровые, течение, смотреть за ветром. У нашего экипажа три победы в общем зачете, а в своей группе мы практически каждый год выигрываем. Как судно назовете — так оно и поплывет. “Мечта” — это из детства. Я на яхте с 13 лет, мне сейчас 53, то есть почти 40 лет с парусом. Две дочери сегодня тоже были со мной — это наш семейный экипаж», — поделился бывалый яхтсмен.
Фестиваль не ограничился одним днем. Накануне на воду вышли спортсмены от 9 до 18 лет, которые соревновались в классах «Оптимист», «Кадет» и «Луч-радиал». Это уже вторая подряд детская регата в рамках фестиваля — традиция, которую организаторы намерены продолжать. А почти все победившие в детском зачете спортсмены — дети победителей взрослой регаты. Преемственность поколений — одна из традиции регаты.
Сегодня «парусом» управляет председатель общественного совета Центра-музея Владимира Высоцкого. Людмила Ханчина (слева). Фото: Ирина Чечурина/РГ.
Сама идея фестиваля принадлежит мастеру спорта СССР по парусу, яхтенному капитану Всеволоду Ароновичу Ханчину. Именно он в 60-х годах организовывал концерты Высоцкого в Куйбышеве, а затем открыл в Самаре Центр-музей поэта. Первая регата состоялась в 2001 году. С тех пор мероприятие выросло в одно из крупнейших парусных событий России, объединяющее яхтсменов из разных городов. Ежегодно оно проходит в четырех городах — Самаре, Тольятти, Сочи и Владивостоке.
Сегодня «парусом» отца управляет его дочь — Людмила Ханчина, председатель общественного совета Центра-музея Владимира Высоцкого. На церемонии награждения, которая прошла здесь же на острове Голодный, она подвела итоги: «Регата памяти Владимира Высоцкого — это связь поколений. Сегодня мы видим здесь и умудренных опытом яхтсменов-крейсеристов, и подающих надежды в парусном спорте мальчиков и девочек. Это важно, что в регате участвуют дети. Традиция проводить в Самаре детские соревнования на какое-то время прерывалась. Теперь она возобновилась и, надеемся, будет продолжаться».
Но самым неожиданным заявлением стало другое. Людмила Ханчина сообщила, что в рамках большого проекта о Владимире Высоцком, который реализует «Мосфильм», будет сниматься цикл документальных фильмов. И в один из них войдет материал о самарской регате памяти поэта. Съемки, по ее словам, уже ведутся. «Мы много видели музеев Высоцкого, но такого, как регата, не видел никто», — сказала она, перефразируя слова одного из участников.
Солнечные кубки перед церемонией награждения. Фото: Ирина Чечурина/РГ.
Кстати, в Самаре вместе с другими поднимает паруса и старая добрая яхта «Вл. Высоцкий», в экипаже которой Арсений Яхонтов — внук Всеволода Ханчина.
А главный приз фестиваля — сертификат на 25 000 рублей от «Фордевинд — Регата», Санкт-Петербург, и переходящий Кубок полномочного представителя президента России — в этом году достался экипажу яхты «Мечта». Но для большинства участников награда — не главное. Важнее всего — ветер в парусах, песни Высоцкого над Волгой и чувство, что ты причастен к чему-то большему, чем просто гонка. Как точно подметил Сергей Степанов: «Эта гонка — не про секунды, она про то, чтобы вовремя поймать ветер и не подвести команду». И, судя по счастливым лицам яхтсменов, ветер в этот день поймали все.
Справка «РГ».
По итогам гонки в Самаре среди крейсерских яхт лидерами в своих зачетных группах стали: «Мечта» (капитан Сергей Степанов), «Бриз» (капитан Дмитрий Каткасов), «Блик» (капитан Сергей Видманкин), «Вера» (капитан Артем Бабушкин), «Джессика» (капитан Игорь Павлов). Они награждены медалями и памятными кубками за первые места.