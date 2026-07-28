Нижегородское УФАС возбудило дело против сети АЗС ESCO из-за роста цен на бензин

По результатам мониторинга были выявлены признаки нарушения Закона о защите конкуренции: розничные цены на бензины марок АИ-92 и АИ-95, реализуемые на АЗС, претерпели изменения, которые могут привести к ущемлению интересов неопределённого круга потребителей через навязывание невыгодных условий.