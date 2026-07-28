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Нижегородское УФАС возбудило дело против сети АЗС ESCO из-за роста цен на бензин

По результатам мониторинга были выявлены признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Источник: Время

Нижегородское УФАС России возбудило дело в отношении сети автозаправочных станций, работающей под коммерческим наименованием «ESCO», сообщили в ведомстве.

По результатам мониторинга были выявлены признаки нарушения Закона о защите конкуренции: розничные цены на бензины марок АИ-92 и АИ-95, реализуемые на АЗС, претерпели изменения, которые могут привести к ущемлению интересов неопределённого круга потребителей через навязывание невыгодных условий.

Установлено также, что этот хозяйствующий субъект ведёт торговлю автомобильными бензинами и дизельным топливом под брендом «Газпромнефть» по франшизе. Ранее Нижегородское УФАС выдало компании предупреждение с требованием прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона, однако предписание не было выполнено.

Нижегородское УФАС напоминает о своей функции контроля обоснованности ценообразования на товарных рынках региона и призывает всех продавцов бензина и дизтоплива соблюдать принципы ответственного ценообразования и принимать меры против необоснованного роста цен.

Ранее сообщалось, что владельца сети АЗС ESCO могут наказать за необоснованно высокие цены.