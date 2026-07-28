Использование ИИ и VPN при совершении преступлений хотят признать отягчающим обстоятельством

Сейчас отдельные нормы касаются программ, с помощью которых люди получают доступ к заблокированным ресурсам. По мнению Бастрыкина, этого недостаточно: единого правила, которое охватывало бы все преступления с применением цифровых инструментов, в законодательстве нет.