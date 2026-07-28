Использование ИИ и VPN при совершении преступлений хотят признать отягчающим обстоятельством

Следственный комитет предложил строже наказывать преступников, которые используют искусственный интеллект, VPN-сервисы, прокси-серверы и другие цифровые технологии. Об этом, ссылаясь на главу ведомства Александра Бастрыкина, пишет Интерфакс во вторник, 28 июля.
СК уже подготовил соответствующий законопроект. В Уголовном кодексе хотят закрепить новое отягчающее обстоятельство в следующей формулировке: «Совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии искусственного интеллекта».
Сейчас отдельные нормы касаются программ, с помощью которых люди получают доступ к заблокированным ресурсам. По мнению Бастрыкина, этого недостаточно: единого правила, которое охватывало бы все преступления с применением цифровых инструментов, в законодательстве нет.
Предполагается, что наказание не будут автоматически ужесточать из-за одного лишь использования смартфона, компьютера или интернета. Новую норму предлагают применять, когда технологии становятся основным орудием преступления или позволяют значительно увеличить масштаб вреда — например, при кибермошенничестве, краже данных и атаках на критическую инфраструктуру.
Бастрыкин отметил, что ИИ и другие цифровые средства могут использоваться и при убийствах, доведении до самоубийства, преступлениях сексуального характера, терроризме и экстремизме. В СК считают, что общая формулировка позволит не переписывать отдельные статьи УК РФ после появления каждой новой технологии.
Крупные интернет-площадки в России обяжут маркировать ИИ-контент. Новые правила коснутся сервисов с ежедневной аудиторией более 500 тысяч человек.