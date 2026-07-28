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Донские учёные помогут восстановить поврежденные во время урагана деревья

Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

Учёные ростовского университета помогут восстановить деревья, пострадавшие во время шторма в Ростове‑на‑Дону. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В ходе объезда городских парков глава региона обсудил меры по спасению частично повреждённых деревьев — в частности, вопросы формирования их крон. К работе планируется привлечь дендрологов Ботанического сада ЮФУ.

Кроме того, власти намерены разработать комплекс мероприятий по воспроизводству зелёных насаждений в городе.

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