Донские учёные помогут восстановить поврежденные во время урагана деревья

Учёные ростовского университета помогут восстановить деревья, пострадавшие во время шторма в Ростове‑на‑Дону. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В ходе объезда городских парков глава региона обсудил меры по спасению частично повреждённых деревьев — в частности, вопросы формирования их крон. К работе планируется привлечь дендрологов Ботанического сада ЮФУ.
Кроме того, власти намерены разработать комплекс мероприятий по воспроизводству зелёных насаждений в городе.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше