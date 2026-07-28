Бывший торговый центр «Этажи» в Нижнем Новгороде хотят продать за 911 млн рублей

Бывший торговый центр «Этажи» хотят выставить на торги за 911 млн рублей. Сделка может состояться не раньше 2027 года, сообщил министр имущественных отношений Нижегородской области Сергей Баринов на заседании комитета Заксобрания по бюджету. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По словам министра, перед продажей необходимо объединить площади и земельные участки в единый объект. Для этого предстоит выкупить цокольный этаж у сети Spar, объединить четыре земельных участка и оформить в областную собственность расположенное под зданием бывшее бомбоубежище.
Напомним, в конце 2024 года госпредприятие «Нижегородская областная фармация» приобрело большую часть площадей ТЦ за 700 млн рублей. Сейчас стоимость объекта оценивается более чем в 900 млн рублей.
Напомним, торговый центр «Этажи» закрылся осенью прошлого года. Единственным работающим там магазином остался Spar, который имеет собственный отдельный вход. Позже появилась информация, что в планах нижегородского правительства стоит высвобождение части зданий на территории Кремля. Так, из пятого корпуса может переехать мэрия на площади «Этажей», также это коснется и других ведомств, например, здания Арбитражного суда. Переезжать власти будут поэтапно. Так, например, планировалось, что городская администрация может выехать со своих помещений уже в конце 2025 года. Однако позже там изменили это решение из-за дороговизны переезда.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новый кинотеатр откроется в торговом центре «Фантастика» в Нижнем Новгороде.