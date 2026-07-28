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Следком заявил о возвращении в бюджет 2,5 млрд рублей по налоговым делам

Указанная сумма стала результатом расследования 16 уголовных дел на территории Калининградской области.

Результатом переформатирования работы Следственного управления СК РФ по Калининградской области стало возвращение в бюджет 2,5 млрд рублей за полгода. О подробностях расследования по налоговым делам во время пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Калининград» рассказал руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров.

«У нас очень хорошее взаимодействие с управлением Федеральной налоговой службы и с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Калининградской области. За шесть месяцев 2026 года мы окончили производство 16 уголовных дел о налоговых преступлениях, 12 из которых мы направили в суд. Важнейшим элементом расследования преступлений, по нашему мнению, является именно возмещение ущерба, который причинён бюджету государства. И принятыми следствием мерами в этом году удалось добиться практически полного возмещения ущерба по уголовным делам рассматриваемой категории и она составила по оконченным в суде налоговым делам 2,5 млрд рублей. Это очень серьёзная сумма», — заметил Канонеров.

Он отметил, что в региональный бюджет поступает «далеко не вся эта сумма», однако регион должен получить не менее 30% от этой суммы.

«У нас задача возмещать ущерб от преступных посягательств в ходе предварительного следствия, — добавил Канонеров. — И у нас возмещено 1,8 млрд рублей. Ну, а там, где ситуация немного сложная с возмещением ущерба, где нет каких-то там определённых живых денежных средств, которые лица, привлекаемые к ответственности, готовы возместить, мы устанавливаем имущество обвиняемых, в том числе аффилированных лиц, и накладываем арест».

Руководитель регионального СУ СК уточнил, что на данный момент арест наложен на имущество, которое оценено на 3 млрд рублей.

«Действиями следователей мы добились, что добровольно было возвращено сверх причинённого ущерба, ещё 68 млн рублей, — заключил Канонеров. — Поэтому в этом направлении тоже будем работать. Я понимаю, что ситуация экономическая сложная, многим предпринимателям тяжело, но, уважаемые коллеги, это не повод для нарушения действующего закона».

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