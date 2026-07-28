Следком заявил о возвращении в бюджет 2,5 млрд рублей по налоговым делам

«У нас очень хорошее взаимодействие с управлением Федеральной налоговой службы и с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Калининградской области. За шесть месяцев 2026 года мы окончили производство 16 уголовных дел о налоговых преступлениях, 12 из которых мы направили в суд. Важнейшим элементом расследования преступлений, по нашему мнению, является именно возмещение ущерба, который причинён бюджету государства. И принятыми следствием мерами в этом году удалось добиться практически полного возмещения ущерба по уголовным делам рассматриваемой категории и она составила по оконченным в суде налоговым делам 2,5 млрд рублей. Это очень серьёзная сумма», — заметил Канонеров.