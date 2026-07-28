Следком заявил о возвращении в бюджет 2,5 млрд рублей по налоговым делам

Результатом переформатирования работы Следственного управления СК РФ по Калининградской области стало возвращение в бюджет 2,5 млрд рублей за полгода. О подробностях расследования по налоговым делам во время пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Калининград» рассказал руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров.
«У нас очень хорошее взаимодействие с управлением Федеральной налоговой службы и с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Калининградской области. За шесть месяцев 2026 года мы окончили производство 16 уголовных дел о налоговых преступлениях, 12 из которых мы направили в суд. Важнейшим элементом расследования преступлений, по нашему мнению, является именно возмещение ущерба, который причинён бюджету государства. И принятыми следствием мерами в этом году удалось добиться практически полного возмещения ущерба по уголовным делам рассматриваемой категории и она составила по оконченным в суде налоговым делам 2,5 млрд рублей. Это очень серьёзная сумма», — заметил Канонеров.
Он отметил, что в региональный бюджет поступает «далеко не вся эта сумма», однако регион должен получить не менее 30% от этой суммы.
«У нас задача возмещать ущерб от преступных посягательств в ходе предварительного следствия, — добавил Канонеров. — И у нас возмещено 1,8 млрд рублей. Ну, а там, где ситуация немного сложная с возмещением ущерба, где нет каких-то там определённых живых денежных средств, которые лица, привлекаемые к ответственности, готовы возместить, мы устанавливаем имущество обвиняемых, в том числе аффилированных лиц, и накладываем арест».
Руководитель регионального СУ СК уточнил, что на данный момент арест наложен на имущество, которое оценено на 3 млрд рублей.
«Действиями следователей мы добились, что добровольно было возвращено сверх причинённого ущерба, ещё 68 млн рублей, — заключил Канонеров. — Поэтому в этом направлении тоже будем работать. Я понимаю, что ситуация экономическая сложная, многим предпринимателям тяжело, но, уважаемые коллеги, это не повод для нарушения действующего закона».