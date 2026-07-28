В Красноярском крае объявлены конкурсы грантов для фермеров и ветеранов СВО

Также ведомство принимает документы на грант по развитию фермерского дела. К участию приглашаются жители, зарегистрированные в сельской территории, агломерации или в городах и посёлках городского типа с населением не более 100 тыс. человек, расположенных на территориях, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. Претендовать на поддержку могут крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП, главы КФХ, в состав которых входят два и более члена семьи.