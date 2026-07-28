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В Красноярском крае объявлены конкурсы грантов для фермеров и ветеранов СВО

В минсельхозе Красноярского края стартовали два грантовых конкурса.

В минсельхозе Красноярского края стартовали два грантовых конкурса.

Ветераны СВО могут получить грант «Агромотиватор» на открытие и развитие собственного агробизнеса. Второе направление поддержки — грант на развитие фермерского хозяйства. Документы принимаются по 26 августа.

«Грант “Агромотиватор” направлен на поддержку ветеранов специальной военной операции. Это новое для региона направление, в этом году грант будет выдаваться впервые. Минимальный размер — 3 млн рублей. На реализацию проектов, связанных с разведением крупного и мелкого рогатого скота, участники могут получить до 7 млн рублей. По другим направлениям сельскохозяйственной деятельности — до 5 млн рублей», — рассказал министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.

Сумма гранта должна составлять не более 90% затрат на реализацию проекта. Главное условие для получателей — наличие в собственности или в аренде земельного участка сельхозназначения.

Средства можно потратить на приобретение, строительство и ремонт объектов, подключение помещений к сетям, покупку оборудования, животных, рыбопосадочного и семенного материала.

Также ведомство принимает документы на грант по развитию фермерского дела. К участию приглашаются жители, зарегистрированные в сельской территории, агломерации или в городах и посёлках городского типа с населением не более 100 тыс. человек, расположенных на территориях, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. Претендовать на поддержку могут крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП, главы КФХ, в состав которых входят два и более члена семьи.

В зависимости от размера собственных средств и срока деятельности участники могут получить от 3 до 30 млн рублей. На эти средства можно приобрести земельный участок, построить и реконструировать объекты, подключить их к сетям, приобрести модульные объекты и оборудование. Приобретение маточного поголовья КРС возможно, если проект предусматривает организацию не менее 150 новых скотомест.

Документы на участие в отборах принимаются в электронном виде через сервис «Субсидия АПК 24». sapk24.krskcit.ru/public/selection-schedule