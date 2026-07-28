В Красноярске переводят частные дома на экологичные твердотопливные котлы

Отметим, что перевод частных домов на более экологичные системы отопления проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». За время действия программы в Красноярске автоматическими твердотопливными котлами уже оборудовали более 2200 домов.