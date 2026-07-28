В Красноярске переводят частные дома на экологичные твердотопливные котлы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовала установка автоматических твердотопливных котлов в домах частного сектора. Первые три системы уже смонтированы, а до конца года современное отопительное оборудование получат не менее 304 домов.
По словам министра экологии Красноярского края Владимира Часовитина, новые котлы заменят старые печи и котлы с ручной загрузкой топлива, что позволит снизить объем вредных выбросов в атмосферу.
На реализацию программы направлено более 256 млн рублей из краевого бюджета. Работы выполняет ООО «Сибирская топливно-энергетическая компания», победившая в конкурсном отборе администрации Красноярска.
Программа рассчитана на льготные категории жителей города, владеющих домами площадью не более 200 квадратных метров.
Отметим, что перевод частных домов на более экологичные системы отопления проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». За время действия программы в Красноярске автоматическими твердотопливными котлами уже оборудовали более 2200 домов.
Также сейчас продолжается прием заявок в резерв. В него включают желающих установит новые котлы на случай высвобождения средств или отказа кого-либо из участников программы. Предварительная запись ведется по телефону 8−800−201−11−16.