Воронежский суд признал халатность в ремонте моста у Дворца Ольденбургских

Контракт на подготовку документации по сохранению мостика воронежского дворцового комплекса Ольденбургских стоимостью 19,4 млн руб. заключили с ООО «Дизайн» в марте 2025 года. Однако уже в январе региональное министерство строительства расторгло соглашение в одностороннем порядке. По данным воронежского УФАС, подрядчик не уложился в установленные сроки и не устранил замечания заказчика — необходимая для сохранения памятника рабочая документация так и не была представлена в связи с необоснованным уменьшением «Дизайном» границ реставрации. 1 декабря в адрес компании направили претензию на 188,5 тыс. руб., однако, по данным портала госзакупок, сведений о ее оплате нет.