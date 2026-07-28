В Туруханском районе экс-директор предприятия премировала себя на 4,3 млн рублей

По данным надзорного ведомства, с 2021 по 2025 год руководитель предприятия издала более 20 приказов о собственном премировании. Размер выплат постепенно вырос с 69 тыс. рублей до 609 тыс. рублей в месяц. При этом предприятие работало с убытками. Кроме того, директор не имела права самостоятельно назначать себе премии. Такие решения должен принимать учредитель — администрация Туруханского района. Распоряжений о поощрении со стороны районных властей не было.