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В Туруханском районе экс-директор предприятия премировала себя на 4,3 млн рублей

В Красноярском крае суд обязал бывшего директора муниципального казенного предприятия «Оптима» вернуть в бюджет более 4,3 млн рублей.

В Красноярском крае суд обязал бывшего директора муниципального казенного предприятия «Оптима» вернуть в бюджет более 4,3 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным надзорного ведомства, с 2021 по 2025 год руководитель предприятия издала более 20 приказов о собственном премировании. Размер выплат постепенно вырос с 69 тыс. рублей до 609 тыс. рублей в месяц. При этом предприятие работало с убытками. Кроме того, директор не имела права самостоятельно назначать себе премии. Такие решения должен принимать учредитель — администрация Туруханского района. Распоряжений о поощрении со стороны районных властей не было.

Прокуратура провела проверку и обратилась в суд с требованием вернуть незаконно выплаченные деньги. Суд поддержал иск. Теперь бывший директор должна вернуть в бюджет свыше 4,3 млн рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу. Прокуратура проконтролирует его исполнение.