Из Калининградской области с начала года вывезли более 14,5 тыс. тонн кильки и салаки

С начала года из Калининградской области в другие регионы страны отправили более 14,5 тыс. тонн мороженой кильки и салаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Основным направлением поставок кильки стала Рязанская область, куда отгрузили около 5 тыс. тонн рыбы. Еще 3,3 тыс. тонн направили в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а порядка 2,5 тыс. тонн — в другие регионы страны.
Большая часть мороженой салаки также была отправлена в Санкт-Петербург и Ленинградскую область — более 1,6 тыс. тонн. Еще около 700 тонн продукции поступило в Москву и Московскую область. Остальные партии распределили между другими субъектами России.