Мост через Тёшу в Навашинском округе отремонтировали более чем на 65%

Объект расположен на трассе Кулебаки — Валтово — Салавирь — Петров Мост около поселка Молочной фермы. Он связывает с Кулебаками десять населенных пунктов, обеспечивая проезд общественного транспорта, школьных автобусов и машин экстренных служб. Подрядчик уже возвел объездную дорогу, устроил опоры, пролетное строение и очистные сооружения. Сейчас специалисты армируют балки и монтируют ливневую канализацию. Завершить работы планируется до конца 2026 года.