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Мост через Тёшу в Навашинском округе отремонтировали более чем на 65%

Переправу обновляют по нацпроекту, она обеспечивает связь десяти населенных пунктов с Кулебаками.

Капитальный ремонт моста через реку Тёшу в городском округе Навашино выполнен более чем на 65%. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Объект расположен на трассе Кулебаки — Валтово — Салавирь — Петров Мост около поселка Молочной фермы. Он связывает с Кулебаками десять населенных пунктов, обеспечивая проезд общественного транспорта, школьных автобусов и машин экстренных служб. Подрядчик уже возвел объездную дорогу, устроил опоры, пролетное строение и очистные сооружения. Сейчас специалисты армируют балки и монтируют ливневую канализацию. Завершить работы планируется до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что ограничения ввели на трассах в Нижегородской области 27 июля.