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28 тонн пера и пуха отправили из Ростовской области в Китай

Смесь из пера и пуха экспортировали из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 13 по 17 июля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Китай оформили 28 тонн смеси из пуха и пера. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

— Продукция прошла контроль в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Товар признали безопасным в ветеринарно-санитарном отношении, он в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера, — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Нарушений в части законности происхождения продукци пера не зафиксировали. Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус».

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