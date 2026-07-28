В России взлетел спрос на кузнецов. С чем это связано

«У нас есть сегменты рынка, в которых действительно очень долго искать работу. В основном это относится к беловоротничковой области офисных рабочих, к управленческим функциям, к сотрудникам бэк-офиса, частично IT. Cрок поиска работы может быть и три, и шесть месяцев. Это одна часть рынка, это меньше половины рынка труда», — объяснил он.