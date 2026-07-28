В России взлетел спрос на кузнецов. С чем это связано

В первом полугодии 2026 года в России резко вырос спрос на кузнецов. Сильнее всего мастера кузнечного дела требуются в Нижегородской, Свердловской и Самарской областях, сообщили РБК Life в пресс-службе сервиса «Авито Работа».
Кузнецы стали одной из наиболее востребованных рабочих профессий на рынке труда в России — число вакансий для этих мастеров выросло на 141% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя предлагаемая заработная плата кузнеца составила 130 967 ₽/мес.
Кузнецы занимаются обработкой металла методом ковки, изготовлением изделий из стали, меди, алюминия и других металлов. По данным аналитиков «Авито Работы», рост спроса связан с активным развитием машиностроения и строительного сектора, а также с повышением интереса к ремесленным профессиям и производству уникальных металлических изделий.
Работодатели требуют от потенциальных соискателей наличия среднего профессионального образования, опыта от одного до трех лет, знания технологических процессов, умения работать с чертежами и инструментом. Для ряда позиций необходим разряд (от 3-го до 6-го) и допуски. При этом в условиях дефицита кадров компании все чаще готовы рассматривать кандидатов без опыта с обучением на рабочем месте.
Как отметил директор по развитию сервиса «Авито Работа» Роман Губанов, наиболее заметный рост числа вакансий для кузнецов зафиксирован в трех регионах. Лидером стала Нижегородская область, где число вакансий выросло на 133% при средней предлагаемой зарплате 137,2 тыс. руб./мес. На втором месте — Свердловская область с ростом числа вакансий на 70% и средней зарплатой 72,5 тыс. руб./мес. Замыкает тройку Самарская область, где число вакансий выросло на 54%, а средняя предлагаемая заработная плата достигла 157 тыс. руб./мес.
«Эти регионы являются крупными промышленными центрами с развитым машиностроением и металлообработкой, что формирует устойчивый спрос на кузнецов. При этом стоит учитывать, что фактический уровень дохода зависит от многих факторов: сложности работ, опыта и формата занятости», — пояснил Роман Губанов.
Какие профессии выбирают зумеры.
Молодые люди, родившиеся между 2000 и 2011 годами, все чаще выбирают профессию сварщика, выяснили ранее аналитики сервиса «Авито Работа». В период с января по август 2025 года активнее всего студентов на сварочные работы стали привлекать в сфере промышленного строительства: прирост предложений составил 158%.
Кроме того, на 57% чаще работодатели стали размещать вакансии сварщиков в сфере производства промышленного оборудования и станков. Третьей в списке по росту числа вакансий для соискателей-студентов на позицию сварщика стала сфера строительства жилых и коммерческих объектов (+22%) — студенты могли рассчитывать в среднем на 113 776 ₽ в месяц.
Кому сложнее всего найти работу в России.
Ранее генеральный директор платформы HeadHunter Дмитрий Сергиенков заявил, что поиск работы для белых воротничков, то есть представителей офисных и управленческих позиций, сегодня может занимать до полугода — этим специалистам труднее всего найти работу в нынешней экономической ситуации.
«У нас есть сегменты рынка, в которых действительно очень долго искать работу. В основном это относится к беловоротничковой области офисных рабочих, к управленческим функциям, к сотрудникам бэк-офиса, частично IT. Cрок поиска работы может быть и три, и шесть месяцев. Это одна часть рынка, это меньше половины рынка труда», — объяснил он.
Ко второй части рынка труда, где поиск работы занимает меньше времени, глава HeadHunter отнес профессии, связанные с промышленностью, и рабочие специальности. По его словам, в этих сферах конкуренция за персонал намного выше, поэтому соискателям не придется тратить месяцы на поиск новой работы.
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