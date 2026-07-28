На Дону прогнозируют рост онлайн-продаж на 6,2% в 2026 году

Кроме того, по словам первого заместителя губернатора Алексея Господарева, совокупный оборот розничной торговли в регионе за январь-май 2026 года вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил более 867 млрд руб. Оборот общественного питания за тот же период достиг 41,2 млрд руб., увеличившись на 2,2%, а объем бытовых услуг вырос на 4,5% — до 47,3 млрд руб.