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В красноярской БСМП пациентам смогут менять только поврежденную часть коленного сустава

Травматологи Красноярской БСМП имени Н. С. Карповича освоили методику одномыщелкового эндопротезирования коленного сустава. Она позволяет заменить не весь сустав, а.

Травматологи Красноярской БСМП имени Н. С. Карповича освоили методику одномыщелкового эндопротезирования коленного сустава. Она позволяет заменить не весь сустав, а только поврежденный участок. Для врачей на базе больницы провели мастер-класс с участием эксперта из Москвы. Специалисты повысили квалификацию в лечении заболеваний коленного сустава и теперь смогут применять более щадящий подход у пациентов с локальными повреждениями. Суть метода заключается в том, что при ранних дефектах хряща и кости хирург сохраняет здоровые ткани и связочный аппарат. Это помогает остановить разрушение сустава и в ряде случаев избежать более масштабной операции в будущем. В отличие от тотального эндопротезирования, такая операция переносится пациентами гораздо легче. Мы исключаем длительную иммобилизацию, а сроки реабилитации значительно сокращаются, — отметил заведующий травматологическим отделением БСМП Константин Тутынин. Методика относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Жители Красноярского края смогут получить такое лечение в БСМП бесплатно, по полису ОМС. Напомним, что в Красноярском крае санавиация помогла 1,7 тысячи пациентам за полгода.