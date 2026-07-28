В красноярской БСМП пациентам смогут менять только поврежденную часть коленного сустава

Травматологи Красноярской БСМП имени Н. С. Карповича освоили методику одномыщелкового эндопротезирования коленного сустава. Она позволяет заменить не весь сустав, а только поврежденный участок. Для врачей на базе больницы провели мастер-класс с участием эксперта из Москвы. Специалисты повысили квалификацию в лечении заболеваний коленного сустава и теперь смогут применять более щадящий подход у пациентов с локальными повреждениями. Суть метода заключается в том, что при ранних дефектах хряща и кости хирург сохраняет здоровые ткани и связочный аппарат. Это помогает остановить разрушение сустава и в ряде случаев избежать более масштабной операции в будущем. В отличие от тотального эндопротезирования, такая операция переносится пациентами гораздо легче. Мы исключаем длительную иммобилизацию, а сроки реабилитации значительно сокращаются, — отметил заведующий травматологическим отделением БСМП Константин Тутынин. Методика относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Жители Красноярского края смогут получить такое лечение в БСМП бесплатно, по полису ОМС. Напомним, что в Красноярском крае санавиация помогла 1,7 тысячи пациентам за полгода.