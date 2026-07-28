«У людей включилась созидательная функция»: в Калининграде соберут под одной крышей изображения самых эстетичных руин

Одно дело — смотреть на калининградские руины своими глазами, и совсем другое — глазами художника. Для любителей истории и искусства в августе откроется выставка «Прошлое в настоящем»0+. Подробности «Клопс» рассказала куратор проекта Мария Наумова.
Организаторы выставки — онлайн-галерея «54*43*» и команда «Хранителей руин». По словам Марии Наумовой, в Калининграде и области сейчас немало проектов, связанных с темой исторического наследия — и это не может не радовать. Но «Прошлое в настоящем» всё-таки будет выделяться на фоне остальных.
«На выставке мы анонсируем онлайн-галерею “54*43*”, которую готовимся запустить, — обещает куратор. — Будет представлено очень много пленэрных работ, которые художники рисовали с натуры. Будут необычные техники — например, цианотипия. И, конечно, место: Железнодорожные ворота. Это будет первая выставка в штабе “Хранителей руин” — за что им отдельное, конечно, спасибо».
Хотя выставка откроется в августе, в разгар туристического сезона, она будет ориентирована не только на приезжих. По убеждению кураторов, даже привыкших к живописным развалинам калининградцев такой проект не оставит равнодушными.
«Люди начали относиться к руинам по-другому, более уважительно, с желанием сохранить, — объясняет Наумова. — После разных печальных событий у людей включилась созидательная функция. Когда входишь в средневековую кирху и видишь нервюрные своды, высокие потолки, большие окна — это не может на тебя не влиять».
Проект посвящён калининградским руинам в целом — и тем, что находятся в запущенном состоянии, и тем, что уже обрели новую жизнь. Для организаторов эстетика и историческая судьба этих мест неразделимы. Но главная цель, как всегда — привлечь внимание к проблемным объектам, которым требуются забота и уход.
Цианотипия — это способ печати, основанный на взаимодействии солей железа и солнечного света. Получаются двухцветные сине-белые изображения.
Предложить свои работы для выставки может любой художник или фотограф. Главные условия — качество и соответствие теме. Планируется, что работ будет около 25.
«Сначала мы хотели ограничиться десятью художниками, по одной работе от каждого, — рассказывает Наумова. — Но нам прислали много хороших работ — как фотографии, так и графику и живопись, — поэтому решили немножко расширить спектр».
Каким же организаторы видят итоговый эффект? Мария Наумова надеется, что посетители по-новому взглянут на эстетику руин.
«Я думаю, люди должны задуматься, что созидать и сохранять, а не разрушать — это, наверное, самое важное в наше время», — подчёркивает куратор.
Главное мерило успеха, по словам авторов — если под впечатлением от выставки возникнут другие проекты, связанные с эстетикой руин: выставки, мастер-классы или фестивали.
Выставка «Прошлое в настоящем» откроется 14 августа в 18:00 в пространстве Железнодорожных ворот (Гвардейский проспект, 51а).
В Калининградском историко-художественном музее открылась выставка ботанической живописи. Проект называется «В диалоге с цветами»0+.