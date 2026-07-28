«У людей включилась созидательная функция»: в Калининграде соберут под одной крышей изображения самых эстетичных руин

Проект посвящён калининградским руинам в целом — и тем, что находятся в запущенном состоянии, и тем, что уже обрели новую жизнь. Для организаторов эстетика и историческая судьба этих мест неразделимы. Но главная цель, как всегда — привлечь внимание к проблемным объектам, которым требуются забота и уход.