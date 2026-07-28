В Красноярске владельцев частного детсада будут судить за нападение на журналистов

Напомним, что это не первый случай нападения на журналистов «Проверки». Недавно до суда довели уголовное дело о срыве съемок и повреждении дорогого оборудования в центре досуга и отдыха для детей на проспекте Свободном, в 2025 году состоялся суд еще над одними предпринимателями, которым не понравились съемки на их территории — супруг владелицы одной из красноярских кулинарий сломал камеру и получил 2 года условного заключения.