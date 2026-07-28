В Красноярске владельцев частного детсада будут судить за нападение на журналистов

В Красноярске перед судом предстанут собственники частного детского сада на улице Норильской. Их обвиняют в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов с применением насилия и повреждением имущества. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным надзорного ведомства, поводом для съемки программы «Проверка» телекомпании ТВК стали жалобы родителей. Они рассказывали местной телекомпании о возможных нарушениях санитарных норм в детском саду. В частности, речь шла о просроченных продуктах, нарушении правил хранения и маркировки еды, а также о запрещенных для детей продуктах в меню.
В апреле 2026 года журналисты приехали в детсад, чтобы проверить информацию. На кухне, по данным прокуратуры, они обнаружили бутылку с алкоголем. После этого, как считает следствие, собственники помещения начали кричать на сотрудников телекомпании, требовать прекратить съемку, применять физическую силу и выталкивать журналистов из здания. Также они повредили видеокамеру, отрывая от нее части и разбрасывая их.
Обвиняемые вину не признали. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 144 УК РФ — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием и повреждением имущества. Статья предусматривает максимальное наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 6 лет. Решение по делу вынесет Октябрьский районный суд Красноярска.
Напомним, что это не первый случай нападения на журналистов «Проверки». Недавно до суда довели уголовное дело о срыве съемок и повреждении дорогого оборудования в центре досуга и отдыха для детей на проспекте Свободном, в 2025 году состоялся суд еще над одними предпринимателями, которым не понравились съемки на их территории — супруг владелицы одной из красноярских кулинарий сломал камеру и получил 2 года условного заключения.