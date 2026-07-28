Интерес абитуриентов к Пермскому университету за год вырос почти на треть

По данным пресс-службы вуза, больше всего заявок подано на следующие направления подготовки и специальности: «Прикладная математика и информатика», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», а также «Информационные системы и технологии». Отмечается, что каждое из них привлекло более тысячи абитуриентов. Немного не дотянули до этой отметки «Геология», «Прикладная информатика» и «Бизнес-информатика».