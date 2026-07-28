В Пермском крае ожидаются сильные шквалы и грозы

К вечеру холодный фронт должен приблизиться к Перми. Вместе с ним в краевой центр придёт более влажный воздух, поэтому в городе вероятны дожди и грозы. При этом к этому времени вероятность самых сильных шквалов, по предварительным расчётам, снизится.