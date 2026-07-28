В Воронеже женщина тяжело ранила бывшего сожителя за отказ возобновить отношения

Как установили правоохранители, вечером 25 июля пара находилась в квартире дома на улице Димитрова, где распивала спиртные напитки. В какой-то момент между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора: потерпевшая требовала возобновить романтические отношения, однако получила категорический отказ. Не сумев справиться с эмоциями, она схватила кухонный нож и нанесла бывшему возлюбленному удар в живот.