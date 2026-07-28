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В нижегородском офисе СберПервого открыта зона операций с драгоценными камнями

Клиентам доступны консультации по инвестициям в золото и другие металлы.

Клиентам премиального офиса СберПервого в Нижнем Новгороде (улица Керченская, 18) доступны инвестиции в драгоценные металлы и камни. Здесь можно не только получить консультацию финансового советника, но и лично оценить, купить или продать инвестиционные активы в специально оборудованной зоне.

«Наша главная задача — создать максимально комфортные условия для клиентов: быстро, удобно и просто. Мы создали единое пространство для того, чтобы наши клиенты могли в одном месте решить все задачи, связанные с драгоценными металлами и камнями. Им не нужно обращаться к посредникам: всё, от оценки до продажи, можно сделать здесь. Команда СберПервого поможет с идентификацией, оценкой чистоты и веса, а также обеспечит экспертное сопровождение на каждом этапе сделки», — подчеркнула управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина.

В офисе СберПервого клиентам также доступна экспресс-оценка здоровья по 10 показателям с помощью инновационного банкомата Сбера. Результаты направляются в специальное приложение. Управлять устройством можно голосом — через встроенного интеллектуального помощника на базе ГигаЧат (18+).

Кроме того, клиенты СберПервого могут проводить деловые встречи с партнёрами в конфиденциальной обстановке переговорных комнат офиса.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.