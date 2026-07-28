В нижегородском офисе СберПервого открыта зона операций с драгоценными камнями

«Наша главная задача — создать максимально комфортные условия для клиентов: быстро, удобно и просто. Мы создали единое пространство для того, чтобы наши клиенты могли в одном месте решить все задачи, связанные с драгоценными металлами и камнями. Им не нужно обращаться к посредникам: всё, от оценки до продажи, можно сделать здесь. Команда СберПервого поможет с идентификацией, оценкой чистоты и веса, а также обеспечит экспертное сопровождение на каждом этапе сделки», — подчеркнула управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина.