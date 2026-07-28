В Омской области сократилось число особей бурого медведя на отстрел

В региональном министерстве природных ресурсов подвели итоги жеребьевки на добычу медведя, охота на которого разрешена на территории Омской области в общедоступных охотничьих угодьях в период с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года.
По информации на 28 июля 2026 года, в ведомство на медведя бурого всего поступило 2 132 заявки, из них допущено 2 132. Лимит добычи в текущем году составил 417 особей.
«В соответствии с Указом губернатора Омской области от 17 июля 2026 года № 162 “Об утверждении лимита и квот добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года” на территории общедоступных охотничьих угодий Омской области подлежат изъятию 587 особей барсука и 417 особей медведя бурого», — указано в официальном сообщении регионального Минприроды.
В прошлом, 2025 году в соответствии с указом губернатора Омского региона от 26 июня в период с 1 августа 2025 до 1 августа 2026 года допускалось отстрелить 537 «мишек». Возможно, снижение количества особей на отстрел бурого медведя в Омской области с 537 особей в 2025 году до 417 в 2026-м связано пересмотром оценки численности популяции и корректировки охотничьих квот.
В профильном ведомстве охотникам напоминают, что перед подачей заявления необходимо оплатить госпошлину в размере 650 рублей, кроме того, сумма ставки сбора за одну особь медведя бурого составляет 3 000 рублей.