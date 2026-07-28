В Омской области сократилось число особей бурого медведя на отстрел

В прошлом, 2025 году в соответствии с указом губернатора Омского региона от 26 июня в период с 1 августа 2025 до 1 августа 2026 года допускалось отстрелить 537 «мишек». Возможно, снижение количества особей на отстрел бурого медведя в Омской области с 537 особей в 2025 году до 417 в 2026-м связано пересмотром оценки численности популяции и корректировки охотничьих квот.