Арбитражный суд в Волгограде приостанавливает работу из-за переезда

По сообщению арбитража, также в связи со сменой адреса нахождения в течение двух недель приостанавливается нарочный прием документов, выдача дел на ознакомление, документов на руки, прием граждан и представителей организаций. Информация о месте и времени проведения судебных заседаний, которые назначены в период с 29 июля по 11 августа, будет позже размещена на сайте арбитража.