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В Ростовской области при ликвидации последствий непогоды погибли люди

В Ростовской области при ликвидации последствий непогоды погибли два человека.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл — РИА Новости. Два человека погибли во время ликвидации последствий непогоды в Ростовской области, они проводили работы с электрооборудованием с нарушением техники безопасности, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света и воды в ряде муниципалитетов. Сообщалось об одном погибшем из-за стихии и 51 пострадавшем.

«Еще два человека погибли во время ликвидации последствий урагана. Они проводили работы с электрооборудованием с нарушением техники безопасности», — сказал собеседник агентства.

По информации правительства области, всего от стихии пострадали 59 человек, 12 из них в больницах.